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Виталий Кафанов занял пост главного тренера "Ростова"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Ростов" (Ростов-на-Дону) объявил о назначении Виталия Кафанова в качестве нового наставника команды.

"Виталий Кафанов назначен главным тренером "Ростова", Заур Тедеев будет работать в статусе старшего тренера основного состава", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В настоящее время 61-летний Кафанов, помимо работы в "Ростове" (в системе которого работает с 2015 по 2017 год, а также с 2019г по настоящее время), входит в тренерский штаб сборной России, где отвечает за работу с вратарями.

Пост главного тренера "Ростова" стал вакантным 25 сентября после того, как команду покинул Юрий Семин. Семин работал в клубе с августа, сменив возглавившего сборную России Валерия Карпина.

В настоящее время "Ростов" занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 12 очков в 12 матчах.

футбол

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