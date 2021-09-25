Семин ушел с поста главного тренера ФК "Ростов"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Юрий Семин покинул пост главного тренера "Ростова", сообщает пресс-служба футбольного клуба в субботу.

"Юрий Семин подал в отставку", - говорится в сообщении.

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц поблагодарил Семина за время, проведенное в клубе, пожелав ему крепкого здоровья и удачи.

74-летний Семин возглавил "Ростов" в августе этого года. После восьми туров Тинькофф Российской премьер-лиги "Ростов" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав шесть баллов.

С 2017 года пост главного тренера "Ростова" занимал Валерий Карпин. 23 июля 2021 года было объявлено, что он возглавит сборную России. Изначально предполагалось, что Карпин будет совмещать два поста, но 2 августа специалист покинул клуб.

Семин наибольших тренерских успехов добился в московском "Локомотиве", с которым трижды выигрывал чемпионский титул (в том числе в сезоне-2017/18), шесть раз завоевывал Кубок России (в том числе в сезонах-2016/17 и 2018/19). С киевским "Динамо" становился чемпионом Украины. Также занимал пост тренера сборной России.