Поиск

Московское "Динамо" победило "Локомотив" в КХЛ

"Витязь" уступил "Сочи", "Куньлунь Ред Стар" - "Нефтехимику"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" добились победы над ярославским "Локомотивом" в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Спорт"Спартак" обыграл в КХЛ пятого соперника подрядЧитать подробнее

Результат встречи - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) в пользу "Динамо".

После голов Эрика О'Делла (31-я минута), Станислава Галиева (32) и Вячеслава Войнова (38) динамовцам удалось обеспечить преимущество в три шайбы. Вскоре Денис Алексеев (45) сократил отставание, однако точку в игре поставил Вадим Шипачев (59), поразив пустые ворота.

Обе команды представляют Западную конференцию КХЛ. "Динамо" занимает третью строчку, набрав 30 очков в 22 матчах. "Локомотив" - на восьмой строчке, 25 баллов в восьми встречах.

Кроме того, во вторник "Витязь" на своем льду уступил ХК "Сочи" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2), а "Куньлунь Ред Стар" на домашней арене в Мытищах потерпел поражение от нижнекамского "Нефтехимика" - 2:4 (1:2, 1:1, 0:1).

хоккей КХЛ

Новости по теме

Новости

"Спартак" обыграл в КХЛ пятого соперника подряд

Назван состав сборной России на первый этап Еврохоккейтура

Оргкомитет Пекина-2022 представил медали Олимпиады

Овечкин довел до 737 число голов в карьере в НХЛ

Суд на год запретил посещать матчи пятерым зрителям игры "Зенит" - "Спартак"

Назван расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Назван расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Канада все же выдала российским фигуристам визы для участия в этапе Гран-при

Канада все же выдала российским фигуристам визы для участия в этапе Гран-при

Сестры Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ

Сестры Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Ферстаппен выиграл гран-при США "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл гран-при США "Формулы-1"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код