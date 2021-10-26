"Спартак" обыграл в КХЛ пятого соперника подряд

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" довели до пяти матчей победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Во вторник москвичи со счетом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) на своем льду нанесли поражение нижегородскому "Торпедо".

Ключевым отрезком игры стала первая половина третьего периода, когда "Спартак" уступал с разницей в две шайбы, но за короткий промежуток времени провел в ворота соперника три гола подряд. На исходе двадцатиминутки хозяева воспользовались решением "Торпедо" поменять вратаря на полевого игрока и забросили шайбу в пустые ворота.

🔴🔴🔴🔴🔴 Сам перехватил — сам забил! Сергей Широков поражает пустые ворота "Торпедо" и оформляет хет-трик — 5:3! pic.twitter.com/Mms8LfF1Jh — Spartak Moscow (@spartak_hc) October 26, 2021

В составе "Спартака" хет-трик оформил (среди голов один – в пустые ворота) Сергей Широков, по разу отличились Джейкоб Виртанен и Семен Ручкин. В составе "Торпедо" авторство голов на себя записали Дамир Жафяров, Зият Пайгин, Теодор Леннстрем.

Для "Спартака" эта победа стала в КХЛ пятой подряд. До этого команда Бориса Миронова победила минское "Динамо", московский ЦСКА, подольский "Витязь", китайский "Куньлунь Ред Стар".

Теперь "Спартак" в Западной конференции занимает шестое место, набрав в 20 матчах 26 очков. "Торпедо" - на девятой строчке – 23 очка в 22 матчах.