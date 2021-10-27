Поиск

Непривитым несовершеннолетним участникам ОИ-2022 разрешат не проходить карантин

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Несовершеннолетних членов олимпийских сборных, которые отправятся в Пекин на зимние Игры-2022 без вакцины от коронавируса, скорее всего не обяжут отбывать 21-дневный карантин, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Ни у кого нет сомнений, что от несовершеннолетних спортсменов (не имеющих вакцины) не будут требовать провести 21 день в карантине", - сказал Поздняков журналистам.

Он отметил, что вакцинировать атлетов, не достигших 18 лет, можно при согласии Минздрава.

"Пока министерство здравоохранения не даст разрешение, мы не можем их вакцинировать. Такие отдельные случаи будут рассматриваться индивидуально организаторами Игр", - рассказал глава ОКР.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Олимпиада-2022 коронавирус

Новости

ВАДА обвинило украинский комитет в нарушениях антидопингового кодекса

"Спартак" обыграл в КХЛ пятого соперника подряд

Назван состав сборной России на первый этап Еврохоккейтура

Оргкомитет Пекина-2022 представил медали Олимпиады

Овечкин довел до 737 число голов в карьере в НХЛ

Суд на год запретил посещать матчи пятерым зрителям игры "Зенит" - "Спартак"

Назван расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Назван расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьские матчи

Канада все же выдала российским фигуристам визы для участия в этапе Гран-при

Канада все же выдала российским фигуристам визы для участия в этапе Гран-при

Сестры Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ

Сестры Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на ЧМ

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"

Группу болельщиков доставили в полицию за хулиганство на игре "Зенита" со "Спартаком"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код