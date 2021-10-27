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Австралиец Кавалло первым из действующих футболистов признался, что он гей

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Футболист австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джош Кавалло заявил, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Я футболист и я – гей", - сказал 21-летний спортсмен в видеообращении, которое он опубликовал в своем твиттере.

Монологу игрока в видеоролике предшествуют эмоциональные сцены, показывающие, словно он не решается озвучить свое признание.

По словам Кавалло, он ожидал, что люди кардинально изменят мнение о нем в худшую сторону.

"Думал, что они начнут говорить обо мне плохие вещи или высмеивать меня. начали бы говорить обо мне плохие вещи или высмеивать меня. Но это не так", - сказал он.

Футболист признался, что долгое время скрывал свою ориентацию из страха, что это помешает ему заняться любимым делом – играть футбол. С помощью своего публичного признания Кавалло надеется донести до находящихся в аналогичном положении игроков, что "быть геем и играть в футбол – это нормально".

Таким образом, Кавалло стал первым профессиональным футболистом, заявившем о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

За "Аделаида Юнайтед", представляющий главный дивизион австралийского футбола, Кавалло выступает с нынешнего года. Также он был задействован в молодежной сборной Австралии.

футбол Австралия

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