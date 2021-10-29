Баскетболистка "Енисея" Воробьева дисквалифицирована на два года за допинг
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации форварда женского баскетбольного клуба "Енисей" Ольги Воробьевой.
Спортсменка дисквалифицирована на два года за нарушение пункта общероссийских антидопинговых правил, касающихся предоставления информации о месте пребывания для прохождения допинг-тестирования. Срок ее наказания отсчитывается с 18 декабря 2020 года.
34-летняя Воробьева ранее выступала за команды "Шелен" (Красноярск), "Славянка" (Челябинск), "Динамо-ГУВД-2" (Новосибирск), "Спартак" (Санкт-Петербург), "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) и "Спартак" (Ногинск).