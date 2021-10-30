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"Рубин" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" в субботу нанесли поражение ЦСКА в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

Встреча в Казани завершилась со счетом 1:0. Победу "Рубину" принес точный удар Михаила Костюкова (90+2-я минута).

На 13-й минуте гол игрока ЦСКА Чидера Эджуке был отменен после того, как арбитр использовал систему VAR и зафиксировал положение "вне игры".

ЦСКА делит с московским "Динамо" второе и третье места в таблице РПЛ, у команд по 23 очка. "Рубин" идет седьмым с 19 очками.

В 14-м туре ЦСКА сыграет с "Сочи", матч пройдет 6 ноября. "Рубин" днем позже встретится с "Ростовом".

футбол РПЛ Рубин ЦСКА

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