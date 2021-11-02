Скончался двукратный олимпийский вице-чемпион по фехтованию Путятин

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Скончался двукратный вице-чемпион Олимпийских игр по фехтованию на рапирах Виктор Путятин, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Путятин входил в сборную СССР по фехтованию с 1964-1972 год. Он дважды становился двукратным серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве по фехтованию на рапирах (в 1968 и 1972 годах), пятикратным чемпионом мира в личном (1967 г.) и командном первенстве (в 1965, 1966, 1969, 1970 годах), серебряным призером чемпионата мира в командном первенстве (1967) и бронзовым призером чемпионатов мира в личном (1966 г.) и командном первенстве (1971 г.).

В составе команды он три раза становился обладателем Кубка Европы (в 1966, 1967, 1968 годах).