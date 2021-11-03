Роспотребнадзор согласовал проведение игр "Динамо" и "Спартака"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор определил формат проведения игр 14-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги на территории Москвы, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в среду.

Матчи "Динамо" и "Краснодара" (6 ноября, 16:30), а также "Спартака" и "Локомотива" (7 ноября, 19:00) пройдут в соответствии с календарем на стадионе "Динамо" и "Открытие Банк Арене".

Оба стадиона смогут принять до 30% зрителей от общей вместимости при условии обязательного предъявления QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19 или перенесенную в последние полгода болезнь.