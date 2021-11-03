"Йокерит" обыграл "Барыс" в матче КХЛ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты казахстанского "Барыса" в среду уступили соперникам из финского "Йокерита" в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Нур-Султане в присутствии 5 127 зрителей и завершилась поражением хозяев - 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

В составе победителей шайбы забросили Калле Коссила (17-я минута) и Анттила Марко (60), дублем отметился Никлас Енсен (20 и 29). "Барыс" смог ответить только одним голом Никиты Михайлиса (43).

Ранее в среду в Челябинске местный "Трактор" крупно обыграл соперников из владивостокского "Адмирала" - 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

По итогам поединков "Йокерит" зарабатывает 38 очков и догоняет по этому показателю лидирующий СКА, но пока остается на втором месте среди клубов Западной конференции КХЛ.

На Востоке "Трактор" располагается также на втором месте, имея при этом в активе 40 очков, "Барыс" идет седьмым (23 очка), а "Адмирал" - одиннадцатым (15 очков).