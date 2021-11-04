"Металлург" уступил "Локомативу" после серии побед в матчах КХЛ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" в четверг обыграли соперников из магнитогорского "Металлурга" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Ярославле и завершилась победой хозяев - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

В составе победителей шайбы забросили Артем Анисимов (19-я минута), Рид Буше (24) и Александр Полунин (27). "Металлург" ответил голами Семена Кошелева (32) и Дениса Зернова (44).

По итогам игрового дня "Локомотив" поднимается на шестое место в списке команд Западной конференции КХЛ, заработав 30 очков за 26 игр.

"Металлург" не смог продлить свою победную серию из семи игр подряд, но остается лидером на Востоке - 46 баллов за 26 встреч.