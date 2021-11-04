"Северсталь" одержала восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Автомобилист"
Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" в четверг обыграли соперников из екатеринбургского "Автомобилиста" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила в Череповце и завершилась победой хозяев - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).
В составе "Северстали" голы забили Игорь Гераськин (17-я минута), Кирилл Пилипенко (32) и Владислав Кодола (37). У екатеринбургского клуба дублем отличился Шэйн Принс (9 и 42).
"Северсталь", таким образом, устанавливает клубный рекорд по продолжительности своей победной серии, выиграв восьмой матч подряд.
В другом поединке игрового дня казанский "Ак Барс" на своем льду уступил "Сибири" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).
В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" забросило четыре безответные шайбы минскому "Динамо" - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).