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"Северсталь" одержала восьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Автомобилист"

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" в четверг обыграли соперников из екатеринбургского "Автомобилиста" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в Череповце и завершилась победой хозяев - 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

В составе "Северстали" голы забили Игорь Гераськин (17-я минута), Кирилл Пилипенко (32) и Владислав Кодола (37). У екатеринбургского клуба дублем отличился Шэйн Принс (9 и 42).

"Северсталь", таким образом, устанавливает клубный рекорд по продолжительности своей победной серии, выиграв восьмой матч подряд.

В другом поединке игрового дня казанский "Ак Барс" на своем льду уступил "Сибири" - 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

В Нижнем Новгороде местное "Торпедо" забросило четыре безответные шайбы минскому "Динамо" - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Северсталь Автомобилист КХЛ

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