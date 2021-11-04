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Российский боксер Закиров стал бронзовым призером ЧМ-2021

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Россиянин Ахтем Закиров завоевал бронзовую награду проходящего в Белграде чемпионата мира.

В полуфинальном поединке спортсменов, представляющих весовую категорию до 51 кг, Закиров потерпел поражение от представителя США Роско Хилла. По регламенту боксер, уступивший в 1/2 финала, автоматически становится бронзовым призером.

Призовой фонд турнира впервые в истории чемпионатов мира составил $2,6 млн. Чемпионы в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.

В турнире впервые разыгрываются награды в 13 весовых категориях.

Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF".

Финалы пройдут 5 и 6 ноября. До решающей стадии турнира из россиян к настоящему моменту пробились Джамбулат Бижамов (в категории до 75 кг) и Марк Петровский (до 92 кг).

бокс

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