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Наставник сборной России по боксу прокомментировал выступление команды на ЧМ-2021

В полуфинал вышли пять российских боксеров

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов считает, что она способна бороться за первое место в командном зачете проходящего в Белграде чемпионата мира.

При этом, по его мнению, промежуточный результат сборной недостаточно оптимален.

"Думаю, результат мог бы быть лучше. Если судить по вчерашнему (среда – ИФ) дню, то Шумков и Атаев достойно боксировали. Шумков точно бой не проиграл, а Атаеву не хватило класса и мастерства, опыта на международных турнирах", - приводит слова Фахрутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

В полуфинал ЧМ вышли пять российских боксеров, они гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Это Ахтем Закиров (до 51 кг), Вадим Мусаев (до 71 кг), Джамбулат Бижамов (до 75 кг), Савелий Садома (до 80 кг), и Марк Петровский (свыше 92 кг).

На четвертьфинальной стадии свое выступление закончили Всеволод Шумков (до 60 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг) и Эдуард Саввин (до 57 кг), а на предварительных этапах - Эдмонд Худоян (до 48 кг), Курбан Байранбеков (до 54 кг), Илья Шакиров (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг) и Андрей Стоцкий (до 92 кг).

"Я доволен, что остальные ребята вместе с капитаном идут дальше и будут сражаться за золотые медали. Им всё "по зубам", и в командном зачёте есть возможность сражаться за первое место", - отметил тренер.

Медали ЧМ-2021 будут разыграны в13 весовых категориях, которые были утверждены советом директоров AIBA и вступили в силу с 1 октября 2021 года.

Призовой фонд турнира впервые в истории составил $2,6 млн. Чемпионы в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс.

Сборная России выступает на чемпионате мира по боксу AIBA под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), согласно решению Совета директоров AIBA от 21 сентября 2021 года, которое останется в силе до 16 декабря 2022 года. Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF".

Полуфиналы пройдут 4 ноября, финалы - 5 и 6 ноября.

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