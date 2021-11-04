"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы УЕФА

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU -Футболисты московского "Локомотива и турецкого "Галатасарая" сыграли вничью в матче четвёртого тура Лиги Европы УЕФА.

Встреча, проходившая в Стамбуле, завершилась со счётом 1:1.

В составе "Галатасарая" отличился Софьян Фегули (43-я минута). За "Локомотив" забил Франсуа Камано (73-я минута).

"Локомотив" после четырёх туров имеет 2 очка в активе и идёт на последнем месте в группе E. "Галатасарай" лидирует, набрав 8 очков. Также в группе выступают итальянский "Лацио" (второе место, 4 очка) и французский "Марсель" (третье место, 3 очка), матч между которыми начнётся в четверг в 23:00 мск.

В следующем туре "Локомотив" сыграет с "Лацио", встреча пройдёт 25 ноября в Москве.