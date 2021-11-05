Команда профессора Макларена разработала систему по выявлению подозрительных лиц в боксе

Четыре человека были отстранены от работы на чемпионате мира-2021

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Компания профессора Ричарда Макларена внедрила технологию, позволяющую выявить вызывающие подозрения официальные лица в системе международного любительского бокса.

Как сообщил сам профессор посредством онлайн-связи на пресс-конференции в Белграде, благодаря этой системе были отстранены от проходящего в столице Сербии чемпионата мира по боксу четыре человека.

"Мы поддержали систему AIBA (Международной ассоциации бокса) по отбору рефери, вопрос выбор судей всегда был не очень простым. И сейчас мы можем использовать новые инструменты: с одной стороны, чтобы защищать судейство, с другой - гарантировать честное судейство", - сказал Макларен.

По его словам, система основа на искусственном интеллекте, она анализирует данные анкетирования каждого официального лица, отслеживания их действий, профилей в социальных сетях, возможных бизнес-интересов.

"Система голосового анализа ничего общего к детектору лжи не имеет. Это искусственный интеллект: система анализирует реакцию на вопросы, определяет степень риска, которую должен выполнять человек в качестве официального лица", - отметил профессор.

"Такие технологии используют в дипломатии, военные. А теперь и в спорте. Мы создали специальные анкеты и система анализирует когнитивные реакции мозга", - сказал Макларен.

"Это большой исторический шаг по избавлению от манипуляций в боксе", - подчеркнул он.

Макларен отметил, что перед чемпионатом мира в Сербии работа велась в двух фазах.

"По результатам первой фазы два человека не получили возможность приехать в Белград. после второй фазы еще два человека были отстранены от участия в чемпионате мира в качестве официальных лиц", - сказал он.

Летом 2021 года AIBA привлекла компанию McLaren Sport Solution (MGSS) под руководством Макларена для проведения двухэтапного независимого расследования, в том числе вопросов судейства и манипулирования спортивными результатами на боксерском турнире на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В итоге факты манипулирования на Игрх-2016 были выявлены.