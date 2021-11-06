Представляющие турецкую команду россиянки выиграли международную регату среди мужчин

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Турецкая команда яхтсменок, состоящая из россиянок, стала победителем прошедшей в Турции международной регаты Presidential 2nd International Yacht Race в классе IRC1.

"Мы заняли первое место в классе IRC1 и первое место в общем зачете в первой категории. Мы добились невозможного: победили мужские команды. Этого от нас никто не ожидал, да мы и сами не верили, что сможем этого сделать", - сказала "Интерфаксу" основатель и капитан команды Елена Аян.

"Мы вышли с целью победить некоторые команды. Но то, что мы победим всех, это, конечно, стало приятным сюрпризом – и для нас тоже. Теперь на следующих соревнованиях наша цель победить не только в нашем классе, но и в общем зачете", - отметила она.

Фото предоставлено пресс-службой команды

По словам Аян, идея создать команду возникла после того, как ей отказали в участии в женской регате (несмотря на вакантное место) в составе корпоративной команды ввиду того, что она не задействована в качестве работницы компании, которую команда представляет.

"После этого я создала свою команду. В фейсбуке запустила объявление о наборе в команду яхтсменок, которых стал обучать мой муж. Это первая в Турции русскоязычная команда, наша изюминка. В нашу команду принимаем только русскоязычных девушек. Обучаем всех на русском языке", - сказала она.

Соревнования прошли в Турции с участием 97 команд, в составы которых вошли свыше 800 спортсменов. Организатор гонок - Offshore Yacht Racing Club при содействии Министерства культуры и туризма Турции.