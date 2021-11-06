ХК "Салават Юлаев" изолируется на семь дней из-за вспышки гриппа

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига сообщила о вспышке гриппа в уфимском "Салавате Юлаеве", игроки и тренеры которого отправлены на семидневный карантин.

В пресс-службе КХЛ отметили, что заражение гриппом подтверждено лабораторно, речь идет именно о гриппе, а не COVID-19.

"Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Лига приняла решение об отмене матча регулярного чемпионата "Салават Юлаев" - "Трактор", запланированного на 7 ноября.