Россиянин Мусаев уступил украинцу Захарееву в финале чемпионата мира по боксу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Вадим Мусаев проиграл украинцу Юрию Захарееву финальный поединок проходящего в Сербии чемпионата мира по боксу в весовой категории до 71 кг.

Мусаев проиграл единогласным решением судей.

28-летний Мусаев является действующим чемпионом России.

В турнире впервые разыгрываются 13 комплектов наград. Чемпионы в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс. Общий призовой фонд ЧМ в Сербии составляет $2,6 млн.

Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF".