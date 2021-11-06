Поиск

Россиянин Мусаев уступил украинцу Захарееву в финале чемпионата мира по боксу

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российский боксер Вадим Мусаев проиграл украинцу Юрию Захарееву финальный поединок проходящего в Сербии чемпионата мира по боксу в весовой категории до 71 кг.

Мусаев проиграл единогласным решением судей.

28-летний Мусаев является действующим чемпионом России.

В турнире впервые разыгрываются 13 комплектов наград. Чемпионы в каждом весе получат по $100 тыс., серебряные призеры - по $50 тыс., бронзовые - по $25 тыс. Общий призовой фонд ЧМ в Сербии составляет $2,6 млн.

Сборная России в свете решений CAS выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Российские боксеры заявлены как команда Федерации бокса России под аббревиатурой "RBF".

Бокс Вадим Мусаев Юрий Захареев

Новости

Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Сборная России выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал Masters в Париже

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг

Российский боксер Петровский стал чемпионом мира в категории свыше 92 кг

"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

"Спартак" и "Лестер" сыграли вничью в матче Лиги Европы

Медведев вышел в 1/4 финала турнира Masters в Париже

Три россиянина вышли в финал чемпионата мира по боксу в Сербии

"Локомотив" сыграл вничью с "Галатасараем" в Лиге Европы УЕФА

"Спартак" прервал серию из трех поражений, обыграв СКА в матче КХЛ

"Спартак" прервал серию из трех поражений, обыграв СКА в матче КХЛ

Медведев стартовал с победы на теннисном турнире Masters в Париже

Медведев стартовал с победы на теннисном турнире Masters в Париже

У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус

У заболевших хоккеистов "Салавата Юлаева" не выявили коронавирус
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код