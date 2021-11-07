Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Питтсбург" в матче НХЛ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Кирилл Капризов помог "Миннесоте" обыграть "Питтсбург" в выездном матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене "Питтсбурга" и завершилась поражением хозяев со счетом 4:5 Б (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1). Капризов отличился на 10-й минуте, открыв счет, а позже отметился и голевой передачей. Помимо него в составе "Миннесоты" также забили Джаред Сперджен (37 и 57), Райан Хартман (60), а победный буллит реализовал Ник Бьюгстад.

В этом сезоне у Капризова 10 (2+8 по системе "гол+пас") очков за 10 игр. Помимо этого, российский форвард установил клубный рекорд "Миннесоты", добравшись до отметки в 60 очков за карьеру в НХЛ быстрее всех среди новичков команды - за 65 матчей.

По итогам поединка "Миннесота" расположилась на втором месте среди команд Центрального дивизиона, набрав 14 очков за 10 матчей. "Питтсбург" идет седьмым в Столичном дивизионе, имея 11 очков в 10 встречах.