Бегунью Анастасию Брагину дисквалифицировали на четыре года за допинг
Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации бегуньи Анастасии Брагиной за допинг.
Проба на допинг, взятая у спортсменки 14 апреля 2021 года вне соревнований, выявила в организме спортсменки запрещенные вещества, говорится в заявлении ВФЛА.
Срок дисквалификации спортсменки начинается 23 июля 2021 года и истекает 22 июля 2025 года. Все результаты Брагиной, показанные с даты взятия положительной пробы, аннулируются.