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Бегунью Анастасию Брагину дисквалифицировали на четыре года за допинг

Бегунью Анастасию Брагину дисквалифицировали на четыре года за допинг
Фото: Patrick Smith/Getty Images

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации бегуньи Анастасии Брагиной за допинг.

Проба на допинг, взятая у спортсменки 14 апреля 2021 года вне соревнований, выявила в организме спортсменки запрещенные вещества, говорится в заявлении ВФЛА.

Срок дисквалификации спортсменки начинается 23 июля 2021 года и истекает 22 июля 2025 года. Все результаты Брагиной, показанные с даты взятия положительной пробы, аннулируются.

Анастасия Брагина ВФЛА

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