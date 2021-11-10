Российский фигурист Артур Дмитриев-младший будет выступать под флагом США

Татьяна Тарасова поддержала решение спортсмена

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российский фигурист Артур Дмитриев получил предложение выступать за национальную команду США и дал соответствующее согласие. Об этом 29-летний спортсмен сообщил "Спорт-Экспрессу".

"В России во мне не видели перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант", - сказал Дмитриев.

"Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь. Сейчас надо готовиться. Буду смотреть по своей готовности, плавно к этому соревнованию подходить, если получится. Но я намерен вернуться в строй. Как получится — посмотрим. Настроен я абсолютно серьезно", - отметил он.

По его словам, проблем с получением гражданства возникнуть не должно, поскольку его отец – двукратный чемпион ОИ Артур Дмитриев в 1998 году перевез семью в США.

Дмитриев-младший является чемпионом России среди юниоров.

Его решение, в частности, поддержала тренер Татьяна Тарасова.

"Логичное решение. Пожелаем Артуру счастливого пути. Винить в этом надо только нас. Мы теряем своих детей — разлюбили их и не принимаем. А Артуру хочу пожелать удачи и чтобы у него все получилось!" - приводит ее слова "Спорт-Экспресс".

С 2019 года у Дмитриева-младшего была пауза в карьере из-за травмы.