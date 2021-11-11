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Капризов установил новый рекорд скорострельности в "Миннесоте"

Капризов установил новый рекорд скорострельности в "Миннесоте"
Кирилл Капризов
Фото: Jeanine Leech/Icon Sportswire via Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов быстрее всех в истории "Миннесоты" достиг отметки в 30 голов за карьеру в клубе в матчах Национальной хоккейной лиги.

Юбилейную шайбу россиянин забросил в ворота "Аризоны" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта игра стала для Капризова 67-й в составе "Миннесоты". Предыдущий клубный рекорд принадлежал словаку Мариану Габорику, который забросил 30 шайб за "Миннесоту" в 97-м матче в ее составе.

По своему показателю Капризов занимает седьмое место в лиге. В топ-10 входят еще два россиянина, которые являются авторами аналогичных рекордов в своих клубах: Александр Овечкин забросил первые 30 шайб за "Вашингтон" в 43-х матчах и находится на первой строчке; Евгений Малкин за "Питтсбург" - в 63-х, он - на пятой позиции.

Что касается 24-летнего Капризова, он проводит второй сезон в НХЛ, на счету чемпиона ОИ-2018 61 (30+31 по системе "гол+пас") очко.

Будучи дебютантом "Миннесоты", он уже устанавливал клубные рекорды. В частности, в первом же матче в НХЛ (против "Лос-Анджелес Кингз") он забросил шайбу и сделал две результативные передачи, что также стало рекордом среди новичков в истории "Миннесоты". Кроме того, он быстрее всех среди дебютантов команды набрал 6 очков (в шести матчах).

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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