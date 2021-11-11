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Боец Харитонов обвинил Джонсона в умышленном поражении Федору Емельяненко

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец Bellator Сергей Харитонов считает, что американец Тимоти Джонсон специально проиграл Федору Емельяненко на турнире в Москве в октябре.

"Не могу врать. Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что Тимоти Джонсон вышел и упал. У него задача была выйти и упасть. Это мое личное мнение", - приводит слова Харитонова "Спорт-Экспресс".

"Я человек, который уже давно в ММА. И вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что. Мое мнение: Тимоти Джонсон подставился", - отметил боец.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве 23 октября. Поединок бойцов тяжелой весовой категории завершился в первом раунде: россиянин нокаутировал соперника.

ММА смешанные единоборства Федор Емельяненко

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