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Экс-футболист "Крыльев Советов" Ковба оказался в крайне тяжелом состоянии из-за COVID-19

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Бывший футболист самарских "Крыльев Советов" Денис Ковба находится в реанимации с коронавирусной инфекцией, сообщила его экс-супруга Надежда Ковба.

"Прошу вашей молитвы за очень хорошего человека, отца моих детей, Дениса Ковбу. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас можно только молиться и ждать", - приводит ее слова ГТРК "Самара".

42-летний Ковба играл за "Крылья Советов" с 2000 по 2009 годы, что является наиболее продолжительной частью его карьеры. Завершил игровую карьеру в 2012 году. Защищал цвета сборной Белоруссиив 2018-2019 гг. был тренером в команде "Витебск".

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