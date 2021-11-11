Усман Нурмагомедов отреагировал на сообщения о своем задержании

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова боец ММА Усман Нурмагомедов призвал всех к спокойствию на фоне появившихся сообщений о его задержании за наезд на полицейского.

"Не знаю, кто что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже", - написал он в сториз своего аккаунта в инстаграме.

"Закидали уже СМС-ками, нормально все", - добавил он, подкрепив обе реплики смеющимися смайликами.

В четверг сообщалось о задержании спортсмена за наезд на полицейского в аэропорту Шереметьево.

"В аэропорту Шереметьево задержаны Усман Нурмагомедов и еще один житель Дагестана, которые, по предварительной информации, совершили на КПП "Аэропорт" города Каспийск наезд на автомобиле на сотрудника полиции. Он госпитализирован", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации, однако пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО сообщила о задержании в московском аэропорту подозреваемых в причинении телесных повреждений сотруднику полиции Дагестана. В сообщении ведомства имена задержанных не приводятся.

На счету 23-летнего Усмана Нурмагомедова в смешанных единоборствах 14 побед в 14 поединках. Последний к настоящему моменту бой с его участием состоялся 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator 269. В тот вечер россиянин победил финна Патрика Пиетилу.