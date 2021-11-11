Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Кипром

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.

С первых минут на поле в ее составе будут присутствовать следующие игроки: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин, Даниил Фомин, Алексей Головин, Алексей Мостовой, Федор Смолов, Алексей Миранчук.

Головин — капитан, Мостовой-Смолов-Миранчук в атаке!



Наш состав на матч #РоссияКипр 🇷🇺🇨🇾 pic.twitter.com/gIkU7VtYp3 — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021

Игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг и стартует в 20:00 мск. "Интерфакс" уже ведет ее текстовую трансляцию.

К настоящему моменту сборная России набрала 19 очков и за два тура до финиша соревнования в отборочной группе Н занимает первое место, дающее прямую путевку на ЧМ. Второе место занимает Хорватия (17). Далее идут Словакия, Словения (по 10), Мальта и Кипр (по 5). Россия и Хорватия гарантировали себе минимум участие в стыковых матчах.