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Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Кипром

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.

С первых минут на поле в ее составе будут присутствовать следующие игроки: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Александр Ерохин, Даниил Фомин, Алексей Головин, Алексей Мостовой, Федор Смолов, Алексей Миранчук.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге в четверг и стартует в 20:00 мск. "Интерфакс" уже ведет ее текстовую трансляцию.

К настоящему моменту сборная России набрала 19 очков и за два тура до финиша соревнования в отборочной группе Н занимает первое место, дающее прямую путевку на ЧМ. Второе место занимает Хорватия (17). Далее идут Словакия, Словения (по 10), Мальта и Кипр (по 5). Россия и Хорватия гарантировали себе минимум участие в стыковых матчах.

футбол ЧМ-2022

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