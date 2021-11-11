Россия - Кипр. Онлайн
В 20:00 мск сборная России начнет отборочную игру ЧМ-2022 против киприотов
Игра проходит в Петербурге
Увлекательное наблюдение из прошлого. А как будет сейчас? Кстати, сегодня Головин выйдет с капитанской повязкой
#РоссияКипр— TONY FOREVER ?? (@Tonyinmyheart) June 11, 2019
2018/2019
Многое поменялось
Кто то завершил карьеру,кто то получил травму,кто то получил одобрения тренера и начал играть в старте..
Но неизменным всегда останется одно:
Головин всегда будет присаживаться не так,как все pic.twitter.com/s21hTLZpc1
Выбираю все варианты, кроме варианта D
Кто сегодня точно забьет? ??— УЕФА (@UEFAcom_ru) November 11, 2021
??) Златан Ибрагимович ????
??) Томас Мюллер ????
??) Криштиану Роналду ????
??) Андрей Крамарич ????
??) Альваро Мората ????
??) Федор Смолов ????#ЧМ2002 pic.twitter.com/vwrDjNDKcw
Список матчей европейской квалификации ЧМ-2022, запланированных на сегодня
?? World Cup qualifying resumes tonight ??— European Qualifiers (@EURO2024) November 11, 2021
Who's your nation? ??#WCQ | #EQfixtures | @bookingcom
Стартовый состав!!!
Головин — капитан, Мостовой-Смолов-Миранчук в атаке!— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Наш состав на матч #РоссияКипр ???????? pic.twitter.com/gIkU7VtYp3
Из жизни сборной России
Карпин и Дзюба, похоже, все же несовместимы
Для стартового и запасного составов на матч против Кипра главный тренер сборной России будет выбирать из этих игроков.
Если сегодня наши победит Кипр, а Хорватия не выиграет в гостях у Мальты (этот матч начнется в 22:45 по московскому времени), мы досрочно займем первое место и получим путевку на ЧМ! И игра 14 ноября против Хорватии на ее поле значения иметь не будет. Даже если наша сборная будет пропускать по голу за пять минут, мы все равно останемся на первом месте.
При ином раскладе матч Хорватия - Россия будет носить статус решающего для обеих сборных.
К настоящему моменту сборная России набрала 19 очков и за два тура до финиша соревнования в отборочной группе Н вышла на первое место, дающее прямую путевку на ЧМ. Второе место занимает Хорватия (17). Далее идут Словакия, Словения (по 10), Мальта и Кипр (по 5). Россия и Хорватия гарантировали себе минимум участие в стыковых матчах.
Состав команды пока не объявили, но уже известен цвет формы полевых игроков: красный
С Кипром - в красном ??#РоссияКипр ???????? pic.twitter.com/5MdWjDhbac— Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2021
Автор репортажа - Владимир Нардин
Игра пройдет сегодня в Петербурге, стартует в 20:00 мск. Посчитали целесообразным начать трансляцию уже сейчас. Разогрев перед основным событием, думаем, не помешает
"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию, посвященную матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Кипра!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!