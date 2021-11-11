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Россия - Кипр. Онлайн

В 20:00 мск сборная России начнет отборочную игру ЧМ-2022 против киприотов

Россия - Кипр. Онлайн
Фото: AP/ТАСС

Игра проходит в Петербурге

Увлекательное наблюдение из прошлого. А как будет сейчас? Кстати, сегодня Головин выйдет с капитанской повязкой

Выбираю все варианты, кроме варианта D

Список матчей европейской квалификации ЧМ-2022, запланированных на сегодня

Стартовый состав!!!

Из жизни сборной России

Карпин и Дзюба, похоже, все же несовместимы

Для стартового и запасного составов на матч против Кипра главный тренер сборной России будет выбирать из этих игроков.

Если сегодня наши победит Кипр, а Хорватия не выиграет в гостях у Мальты (этот матч начнется в 22:45 по московскому времени), мы досрочно займем первое место и получим путевку на ЧМ! И игра 14 ноября против Хорватии на ее поле значения иметь не будет. Даже если наша сборная будет пропускать по голу за пять минут, мы все равно останемся на первом месте.

При ином раскладе матч Хорватия - Россия будет носить статус решающего для обеих сборных.

К настоящему моменту сборная России набрала 19 очков и за два тура до финиша соревнования в отборочной группе Н вышла на первое место, дающее прямую путевку на ЧМ. Второе место занимает Хорватия (17). Далее идут Словакия, Словения (по 10), Мальта и Кипр (по 5). Россия и Хорватия гарантировали себе минимум участие в стыковых матчах. 

Состав команды пока не объявили, но уже известен цвет формы полевых игроков: красный

Автор репортажа - Владимир Нардин

Игра пройдет сегодня в Петербурге, стартует в 20:00 мск. Посчитали целесообразным начать трансляцию уже сейчас. Разогрев перед основным событием, думаем, не помешает

"Интерфакс" начинает текстовую трансляцию, посвященную матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Кипра!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол ЧМ-2022

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