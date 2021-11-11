Россия - Кипр. Онлайн

Если сегодня наши победит Кипр, а Хорватия не выиграет в гостях у Мальты (этот матч начнется в 22:45 по московскому времени), мы досрочно займем первое место и получим путевку на ЧМ! И игра 14 ноября против Хорватии на ее поле значения иметь не будет. Даже если наша сборная будет пропускать по голу за пять минут, мы все равно останемся на первом месте.

При ином раскладе матч Хорватия - Россия будет носить статус решающего для обеих сборных.