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Чемпион мира по футболу в составе сборной Англии Рон Флауэрс умер в возрасте 87 лет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Рон Флауэрс скончался на 88-м году жизни, сообщается на сайте "Вулверхэмптона", цвета которого он защищал на клубном уровне.

"В это печальное время все мысли клуба о семье и друзьях Рона", - говорится в сообщении.

Флауэрс выступал за "Вулверхэмптон" с 1952 по 1967 год, сыграв за команду в 515 матчах. В ее составе он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Англии, один раз - Кубок Англии.

В составе сборной Англии Флауэрс стал чемпионом мира 1966 года.

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