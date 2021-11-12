Овечкин пожелал Непомнящему успехов в матче за мировую шахматную корону
Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" российский хоккеист Александр Овечкин адресовал слова пожелания своему соотечественнику гроссмейстеру Яну Непонящему успехов в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.
"Ян, привет. Желаю удачи на первенстве мира в Дубае. Участие в битве за корону – это уже огромное достижение, но всегда лучше победа. Хоккеисты с тобой, болеем за тебя, успехов, удачи", - транслирует слова Овечкина пресс-служба Федерации шахмат России в твиттере.
Непомнящий ранее выиграл турнир претендентов.
С 24 ноября по 16 декабря 2021 года он встретится в Дубае с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года.
Нападающий "Вашингтона", трехкратный чемпион мира, звезда хоккея Александр Овечкин желает удачи Яну Непомнящему в матче на первенство мира в Дубае @ovi8 @lachesisq pic.twitter.com/6YUjaxmzQo— CFR (@ruchess_ru) November 12, 2021