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Овечкин пожелал Непомнящему успехов в матче за мировую шахматную корону

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Капитан "Вашингтона" российский хоккеист Александр Овечкин адресовал слова пожелания своему соотечественнику гроссмейстеру Яну Непонящему успехов в матче за звание чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена.

"Ян, привет. Желаю удачи на первенстве мира в Дубае. Участие в битве за корону – это уже огромное достижение, но всегда лучше победа. Хоккеисты с тобой, болеем за тебя, успехов, удачи", - транслирует слова Овечкина пресс-служба Федерации шахмат России в твиттере.

Непомнящий ранее выиграл турнир претендентов.

С 24 ноября по 16 декабря 2021 года он встретится в Дубае с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года.

шахматы Александр Овечкин

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