Гроссмейстер Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов в Екатеринбурге

Шахматист Ян Непомнящий Фото: Алексей Колчин/ТАСС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом (Франция) в 13-м туре и досрочно стал победителем турнира претендентов в Екатеринбурге.

Также в 13-м туре Александр Грищук (Россия), Фабиано Каруана (США), Дин Лижэнь (Китай) выиграли у своих оппонентов Аниша Гири (Нидерланды), Ван Хао (Китай) и Кирилла Алексеенко (Россия) соответственно.

Непомнящий лидирует на протяжении шести туров подряд. По итогам 13-го тура он набрал 8,5 очков. Следом идет Гири с 7, 5 очками. Далее Вашье-Лаграв и Фабиано Каруана - по 7 очков. За ними Грищук (6,5 очков), Дин Лижэнь (6 очков), Ван Хао (5 очков), Алексеенко (4 очка).

Турнир претендентов был приостановлен в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд соревнований - 500 тыс. евро.

Победив в турнире претендентов, Непомнящий теперь сыграет с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, который обладает этим титулом с 2013 года и успел трижды его защитить. Матч за звание чемпиона мира пройдет с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.