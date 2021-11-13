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Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями в танцах на льду на этапе серии Гран-при в Токио.

За свой произвольный танец ученики Александра Жулина получили 129,11 балла. Накануне они лидировали после ритм-танца с 83,33 баллами. В сумме Синицина и Кацалапов набрали 215,44 балла.

Американский дуэт Мэдисон Чок и Эвана Бейтса завоевал "серебро" (210,78). Бронзовыми призерами стали Лайла Фир и Льюис Гибсон из Великобритании (191,91).

NHK Trophy в Японии стартовал 12 ноября, является четвертым по счету этапом серии Гран-при. Этап завершится 14 ноября показательными выступлениями.

Виктория Синицина Никита Кацалапов

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