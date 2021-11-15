Теннисистка Шуай обвинила в сексуальном насилии китайского экс-политика

WTA потребовала полного и беспристрастного расследования

Теннисистка Пэн Шуай. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Женская теннисная ассоциация (WTA) потребовала полного и беспристрастного расследования сообщений китайской теннисистки Пэн Шуай о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьера правительства Китая, сообщается на официальном сайте WTA.

"Недавние события в Китае, произошедшие с теннисисткой Пэн Шуай, вызывают глубокую озабоченность. Как организация, посвященная женщинам, мы остаемся верными нашим изначальным принципам – равенству, возможностям и уважению", - говорится в релизе от имени главы WTA Стива Саймона.

Ранее спортсменка опубликовала пост в своем аккаунте в Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в том, что тот принуждал ее к сексу в течение нескольких лет. Пост был быстро удален, а имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей. После сделанного объявления Пэн Шуай уже 10 дней не выходит на связь.