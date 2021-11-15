Поиск

Теннисистка Шуай обвинила в сексуальном насилии китайского экс-политика

WTA потребовала полного и беспристрастного расследования

Теннисистка Шуай обвинила в сексуальном насилии китайского экс-политика
Теннисистка Пэн Шуай. Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Женская теннисная ассоциация (WTA) потребовала полного и беспристрастного расследования сообщений китайской теннисистки Пэн Шуай о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьера правительства Китая, сообщается на официальном сайте WTA.

"Недавние события в Китае, произошедшие с теннисисткой Пэн Шуай, вызывают глубокую озабоченность. Как организация, посвященная женщинам, мы остаемся верными нашим изначальным принципам – равенству, возможностям и уважению", - говорится в релизе от имени главы WTA Стива Саймона.

Ранее спортсменка опубликовала пост в своем аккаунте в Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера правительства Китая Чжана Гаоли в том, что тот принуждал ее к сексу в течение нескольких лет. Пост был быстро удален, а имя китайской теннисистки было удалено из китайского интернета и соцсетей. После сделанного объявления Пэн Шуай уже 10 дней не выходит на связь.

Китай теннис WTA Пэн Шуай

Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Хэмилтон выиграл Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Россия проиграла Хорватии в отборе на ЧМ и сыграет в стыковых матчах

Сборная России по хоккею победила Чехию и стала третьей на Кубке Карьяла

Назван состав сборной России по футболу на матч с Хорватией

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Боец ММА Усман Нурмагомедов будет свидетелем в деле о наезде на полицейского

Хорватия - Россия. Онлайн

Хорватия - Россия. Онлайн

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборные России и Хорватии сыграют в решающем матче за прямую путевку на ЧМ

Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Глава Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко в России

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию

Российские танцоры Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при по фигурному катанию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код