Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:04

Генрих Мхитарян перешел из "Арсенала" в "Рому"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян завершил выступления в английском "Арсенале" и продолжит карьеру в итальянской "Роме".

Как сообщает пресс-служба "Арсенала", клуб и Мхитарян расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, в результате чего форвард будет играть в "Роме" на постоянной основе. Прошлый сезон он отыграл в итальянской команде на правах аренды.

Мхитарян перешел в "Арсенал" в начале 2018 года из "Манчестер Юнайтед". Также он играл в армянском "Пюнике", донецких "Металлурге" и "Шахтере", а также немецкой "Боруссии" (Дортмунд).

Он – четырехкратный чемпион Армении, трехкратный (в составе "Шахтера") чемпион Украины. В составе МЮ, в частности, выиграл Лигу Европы УЕФА.

футбол

Новости по теме

Новости

Определились возможные соперники "Краснодара" в Лиге чемпионов УЕФА

Соболев и Фомин вызваны в сборную России по футболу

ЦСКА разгромил "Ахмат" в матче шестого тура РПЛ

Алексей Миранчук перешел из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту"

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии "Формулы-1"

Индия вместе с Россией стала чемпионом шахматной Олимпиады после апелляции

Россия победила США в полуфинале шахматной Олимпиады ФИДЕ

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"

Алексей Миранчук перейдет в "Аталанту"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');