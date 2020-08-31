Генрих Мхитарян перешел из "Арсенала" в "Рому"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян завершил выступления в английском "Арсенале" и продолжит карьеру в итальянской "Роме".

Как сообщает пресс-служба "Арсенала", клуб и Мхитарян расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, в результате чего форвард будет играть в "Роме" на постоянной основе. Прошлый сезон он отыграл в итальянской команде на правах аренды.

Мхитарян перешел в "Арсенал" в начале 2018 года из "Манчестер Юнайтед". Также он играл в армянском "Пюнике", донецких "Металлурге" и "Шахтере", а также немецкой "Боруссии" (Дортмунд).

Он – четырехкратный чемпион Армении, трехкратный (в составе "Шахтера") чемпион Украины. В составе МЮ, в частности, выиграл Лигу Европы УЕФА.