Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Фото: Thomas Northcut/Getty Images

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в США арестовала российского бойца смешанных единоборств Акмала Хожиева, подозреваемого в убийстве врача, сообщает Pacific News Center.

Следствие установило, что инцидент произошел из-за разногласий по поводу необходимости вакцинации от коронавируса. Нарастающий спор в итоге привел к агрессивным действиям со стороны Хожиева, противника вакцинации, напавшего на оппонента с ножом.

Отмечалось, что бойца и доктора Мирана Рибати связывали приятельские отношения, оба пересекались в одном из спортивных залов, где Хожиев работал, а медик занимался спортом в качестве клиента. Само убийство произошло в доме Хожиева, свидетелями стали его мать и сестра. Они пытались остановить родственника, а позже вместе с врачом ретироваться. Хожиев настиг медика и нанес ему еще несколько ударов ножом.

Полиция отреагировала на сигнал и, прибыв в дом подозреваемого, обнаружила спортсмена рядом с телом Рибати. Боец сразу же признался в содеянном.

MMA Junkie отмечает, что Хожиева могут выпустить под залог в размере $1млн.

На счету 27-летнего Хожиева в смешанных единоборствах в профессиональных боях четыре поединка, в которых он одержал три победы.