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Петраков утвержден главным тренером сборной Украины по футболу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Исполком Украинской ассоциации футбола, заседание которого прошло в столичном Доме футбола, утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины.

"Я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу сроком до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024)", - цитирует президента Украинской ассоциации футбола (УАФ), члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко пресс-служба УАФ.

Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.

При этом, Павелко отметил, что за время работы Петракова сборная добыла в борьбе право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022. Также команда не проиграла ни одного матча, свела к ничьей поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и завоевала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами - сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Александр Петраков Украина футбол

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