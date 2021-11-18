Олич исключил свое возвращение в ЦСКА при нынешнем руководстве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА хорват Ивица Олич счел невозможным возможное сотрудничество с ФК с нынешним генеральным директором Романом Бабаевым.

"Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов", - приводит слова Олича "Чемпионат".

"ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно", - отметил специалист.

"У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Но чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: "Хорошо, уеду". Мне не хотелось выглядеть смешным", - заявил Олич.

"Я за свою карьеру поработал больше чем с 20-ю тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время всё расставит по местам", - подчеркнул хорват.

Олич возглавил ЦСКА в марте нынешнего года, сменив белоруса Виктора Гончаренко. При нем команда финишировала шестой в чемпионате России и впервые за 20 лет не попала в еврокубки. В июне Олич покинул ЦСКА, назвав причиной ухода разногласия с руководством клуба.

Сейчас ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице.