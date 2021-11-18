Поиск

Олич исключил свое возвращение в ЦСКА при нынешнем руководстве

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА хорват Ивица Олич счел невозможным возможное сотрудничество с ФК с нынешним генеральным директором Романом Бабаевым.

"Я никогда не вернусь в ЦСКА при нынешнем руководстве. Если уйдёт Бабаев, то всегда готов", - приводит слова Олича "Чемпионат".

"ЦСКА — хороший клуб, считаю, что однажды туда придут люди, которые всё изменят. В том, что у меня там не получилось, виновата не команда. Все читают, видят, что руководство поступило неправильно", - отметил специалист.

"У меня было своё видение на работу, я не хотел вмешиваться в политику клуба.

Но чувствовал, что та философия, которую навязывает руководство и хочу видеть я, совершенно разная. Поэтому, когда мне сказали, что я должен уехать, принял эту новость, просто сказав: "Хорошо, уеду". Мне не хотелось выглядеть смешным", - заявил Олич.

"Я за свою карьеру поработал больше чем с 20-ю тренерами, много видел, много знаю, а последние четыре года работаю с лучшими игроками Европы. Уверен, что мог бы помочь ЦСКА. И знаю, что это чувствовали игроки – такое сразу понимаешь. Поэтому мне жаль – я мог что-то сделать. Но время всё расставит по местам", - подчеркнул хорват.

Олич возглавил ЦСКА в марте нынешнего года, сменив белоруса Виктора Гончаренко. При нем команда финишировала шестой в чемпионате России и впервые за 20 лет не попала в еврокубки. В июне Олич покинул ЦСКА, назвав причиной ухода разногласия с руководством клуба.

Сейчас ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице.

футбол ФК ЦСКА Ивица Олич

Новости по теме

Новости

Футболисту "Спартака" Промесу предъявлено обвинение в попытке убийства

Экс-футболист "Крыльев Советов" Ковба умер в возрасте 42 лет из-за коронавируса

Футболист "Спартака" Зобнин попросил уменьшить ему зарплату

Глава WTA прокомментировал заявление теннисистки Пэн Шуай

Глава WTA прокомментировал заявление теннисистки Пэн Шуай

Конгресс World Athletics одобрил продление санкций против ВФЛА

Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире ATP

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Цзю-младший завоевал титулы WBO Global и WBO Asia Pacific

Федерер пропустит Australian Open

Федерер пропустит Australian Open

Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Определились возможные соперники сборной России по стыковым матчам на ЧМ

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации

Российский боец ММА убил врача в США из-за спора о необходимости вакцинации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код