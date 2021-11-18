"Спартак" прервал серию поражений в КХЛ, победив "Барыс"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" добились победы над "Барысом" (Нур-Султан) в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:2 (0:2, 2:0, 3:0).

После голов Никиты Михайлиса (8-я минута) и Егора Петухова (12) гости обеспечили себе преимущество в две шайбы, с которым отправились на первый перерыв.

Во втором периоде "Спартак" отыгрался, что стало следствием голов Александра Хохлачева (34) и Йори Лехтеря (40, в большинстве).

В третьем периоде московская команда поразила ворота соперника еще трижды, авторство голов записали на своей счет тот же Лехтеря (50, Дмитрий Кугрышев (52) и Александр Никишин (53).

Победа позволила "Спартаку" прервать серию поражений из трех матчей. Теперь в активе "Спартака" 32 очка, команда занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ. "Барыс", потерпевший четвертое поражение подряд, находится на 10-й строчке, 24 балла.

Отчетный игровой день включил в себя три матча: рижское "Динамо" на своем льду со счетом 1:3 (0:3, 0:0, 1:0) уступило казанскому "Ак Барсу", подольский "Витязь" дома проиграл уфимскому "Салавату Юлаеву" - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).