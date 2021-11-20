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Фигуристы Бойкова и Козловский победили в парном катании на Гран-при в Гренобле

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Фигуристы из России Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) выиграли соревнования спортивных пар.

Субботнюю произвольную программу россиян судьи оценили в 139,79 балла. Накануне Бойкова и Козловский лидировали после короткой программы (77,17). В итоге они набрали 216,96 балла.

Другая российская пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев завоевала "серебро" (в сумме 205,15). "Бронзу" взяли американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер (201,69).

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