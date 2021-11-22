"Дженоа" проиграл "Роме" в первом матче с тренером Андреем Шевченко

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Дженоа" потерпели поражение от "Ромы" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Италии.

Результат встречи – 2:0 в пользу "Ромы", в составе которой голы на 82-й и 90+4 минутах провел Феликс Афена-Гьян.

Для "Дженоа" этот матч стал первым под руководством экс-наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

Обладатель "Золотого мяча"-2004 Шевченко подписал контракт с "Дженоа" 7 ноября, он сменил на посту главного тренера Давиде Баллардини.

В настоящий момент "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 9 очков в 18 матчах. "Рома" - на пятом месте, 22 балла.

Шевченко возглавлял сборную Украины в 2016-2021 гг. В качестве игрока в 1994-2012 годах выступал за киевское "Динамо", "Милан" и "Челси".