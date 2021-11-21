"Барселона" победила "Эспаньол" в первом матче под руководством Хави

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 1:0 победили "Эспаньол" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании.

Победу "Барсе" в каталонском дерби принес Мемфис Депай, реализовавший пенальти на 48-й минуте.

Этот результат позволил "Барселоне" набрать 20 очков и разместиться на шестой строчке в турнирной таблице. "Эспаньол" находится на 11-м месте, 17 баллов.

Для "Барселоны" этот матч стал первым под руководством Хави: 41-летний экс-полузащитник команды возглавил ее 6 ноября.

Хави – воспитанник академии "Барселоны", ставший ее легендарным игроком. Считался одним из лучших плеймейкеров в истории футбола. В составе "Барсы" Хави стал восьмикратным чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов УЕФА восемь раз. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира в 2010 году и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012 гг).

За основной состав каталонцев он выступал с 1998 по 2015 год, перейдя затем в катарский "Аль-Садд". В 2019 году Хави стал главным тренером команды из Дохи и выиграл с ней чемпионат Катара.

На посту главного тренера Хави сменит другого известного в прошлом игрока "Барселоны", 58-летнего голландца Рональда Кумана, который тренировал команду с августа 2020 года.