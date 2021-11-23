Зубов стал новым главным тренером молодежной сборной России по хоккею

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сергей Зубов назначен в качестве нового главного тренера молодежной сборной России по хоккею, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Ранее занимавший этот пост Олег Браташ переведен на должность старшего тренера.

"Готов к выполнению обязанностей на предстоящем молодежном чемпионате мира. Считаю, что знаний и опыта нашему тренерскому штабу для работы на крупном турнире должно хватить. У нас хорошая талантливая команда, продолжаем подготовку в штатном режиме", - приводятся слова Зубова.

В свою очередь, Браташ отметил, что заокеанский опыт жизни Зубова поможет сборной России в адаптации к условиям в Канаде, где в конце нынешнего года – начале следующего пройдет молодежный ЧМ.

"На молодежном чемпионате мира будет много общения с организаторами, сложный ковид-протокол, а Сергей имеет богатый опыт жизни в Северной Америке, игры и работы в НХЛ, большой опыт работы главным тренером в КХЛ, отлично знает английский язык", - сказал Браташ, подчеркнув, что, "в работе тренерского штаба изменений будет немного, просто чуть-чуть перераспределим обязанности".

"Так будет лучше для всех", - заявил он.

Браташ возглавил молодежную сборную России в октябре, сменив на этом посту Игоря Ларионова.