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"Зенит" победил "Мальме" в Юношеской лиге УЕФА

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты юношеской команды петербургского "Зенита" победили сверстников из шведского "Мальме" в выездном матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Результат игры в Мальме - 1:3. В составе победителей голы забили Александр Сандрачук (60 мин), Рони Михайловский (66) И Кирилл Хвастухин (87). За хозяев отличился Аугуст Карлин (78, пенальти).

В группе H "Зенит" набрал 6 очков и находится на третьем месте. Лидирует "Ювентус" (10), "Челси" занимает второе место (9). "Мальме" замыкает квартет (1).

8 декабря "Зенит" примет "Челси".

Групповой этап Юношеской лиги УЕФА (U-19) проводится по составу и календарю, идентичному с Лигой чемпионов УЕФА. Основной состав "Зенита" начнет играть с "Мальме" в 23:00 МСК.

футбол Юношеская лига УЕФА

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