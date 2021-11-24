Глава ОКР назвал оторванными от действительности призывы отстранить россиян от ОИ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал призывающих отстранить россиян от участия в зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

"Эти люди, позволяющие себе подобные заявления, оторваны от действительности. Международное олимпийское движение как никогда солидарно пытается коллективно отвечать на подобные вызовы. ОКР - полноценный участник олимпийского движения, поэтому вся наша работа происходит в соответствии с Олимпийской хартией", - сказал Поздняков.

"Отмечу, что олимпийское движение не является частью международной политической системы, где есть свои руководители. Спорт должен максимально дистанцироваться от острых политических заявлений. С польским Национальным комитетом у нас великолепные отношения, мы - давние стратегические партнеры", - добавил глава ОКР, подчеркнув, что "любые политические бойкоты бессмыслены".

Ранее в СМИ сообщалось, что вице-премьер Польши Петр Глиньский выступил за отстранение России и Белоруссии от участия в международных спортивных соревнованиях.