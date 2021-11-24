"Северсталь" обыграла ЦСКА в КХЛ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Хоккеисты череповецкой "Северстали" в среду одержали победу над соперниками из столичного ЦСКА в домашнем матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Череповце и завершилась победой хозяев со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). В составе победителей голами отметились Владислав Кодола (17-я минута), Адам Лишка (40) и Дмитрий Моисеев (57).

В параллельном матче игрового дня ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл соперников из финского "Йокерита" в овертайме - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

По итогам поединков "Йокерит" сохранил свое лидерство среди клубов Западной конференции КХЛ, заработав 45 очков, ЦСКА остался на третьем месте, имея в активе 42 очка, "Северсталь" поднялась на четвертое (также 42 очка), "Локомотив" расположился на шестом (39 очков).

Ранее в среду в Новосибирске местная "Сибирь" уступила "ХК Сочи" - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

"Адмирал" (Владивосток) прервал серию из четырех поражений подряд, по буллитам обыграв "Авангард" (Омск) на своем льду - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).

"Амур" (Хабаровск) в домашнем матче одержал победу над "Автомобилистом" (Екатеринбург) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).