"Шахтер" вслед за киевским "Динамо" выбыл из еврокубков

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты донецкого "Шахтера" потерпели поражение от миланского "Интера" в гостевом матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Результат встречи – 2:0 в пользу "Интера", в составе которого оба гола провел Эдин Джеко (61, 67 минуты).

"Интер" набрал 10 очков, вышел на первое место в группе D и обеспечил себе место в плей-офф турнира. Второе место занимает "Реал" (9 очков), которому в среду предстоит сыграть с занимающим третью строчку тираспольским "Шерифом" (6).

"Шахтер", в активе которого 1 балл, находится на четвертой строчке. За тур до финиша команда лишилась шансов и на утешительную путевку в Лигу Европы УЕФА. Накануне шансы на место в плей-офф еврокубков досрочно потеряло киевское "Динамо".