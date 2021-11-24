Спаллетти объяснил, почему не пожал руку тренеру "Спартака" после игры

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Лучано Спаллетти после поражения от "Спартака" в Москве в матче Лиги Европы отказался от рукопожатия с наставником соперника Руем Виторией.

По его словам, это было связано с тем, что Витория не поприветствовал его перед матчем.

Спаллетти не выдержал и не пожал руку Витории после матча ❌❌❌



Как некрасиво, Лучано 😳 pic.twitter.com/i41Bmkm1PA — Матч ТВ (@MatchTV) November 24, 2021

"Когда вы встречаете гостей, нужно приветствовать их сразу, а не в конце игры, победив. Мы были в 10 метрах друг от друга, он меня не поприветствовал. "Я в таких ситуациях всегда иду к тренеру соперника и жму ему руку", - приводит слова Спаллетти "Спорт-Экспресс".

Однако наставник "Спартака" Витория сказал, что слова Спаллетти не соответствуют действительности.

"Он не прав, он соврал. Потому что до игры мы всегда хорошо здороваемся. Я всегда приветствую тренера соперников. Мы все ждали тренера, он появился, когда игра уже началась. Как я мог с ним не поздороваться? Я отношусь одинаково и к тренеру третьего дивизиона, и к лучшему тренеру мира. И когда выигрываю, и когда проигрываю", - приводит слова Витории "Матч ТВ".

"Такого рода акции не говорят ничего хорошего. Спаллетти такой же тренер, как и я, и не важно где этот тренер работает — в третьем дивизионе или где-то еще. Тот, кто это говорит, не прав, я был на скамейке "Наполи", но он пришел туда уже тогда, когда игра началась", - сказал Витория.

Игра пятого тура завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака". Ранее в Неаполе в матче между этими командами также победил "Спартак" - 3:2.

Приветствие тренеров "Наполи" и "Спартака" в Неаполе