Задержанный за отказ надевать маску тренер по плаванию Ильин оказался без нее и в суде

В результате его отвезли в отделение, заседание отложили

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга снова отложил рассмотрение дела тренера по плаванию Александра Ильина о неповиновении полиции, требовавшей его надеть защитную маску в аэропорту. Его увезли в отдел за нахождение в суде без средств индивидуальной защиты, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Правонарушитель перед началом судебного заседания отказался надеть СИЗ, а именно маску, в связи с чем был удален из зала. Ильин проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции", - сообщает пресс-служба.

Полицейские увезли мужчину для составления протокола по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС), заседание отложено.

Несколько дней назад многократная чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах Виталина Симонова опубликовала в инстаграме видеозапись задержания заслуженного тренера России по плаванию Ильина в аэропорту Пулково. На кадрах видно, как двое полицейских заламывают мужчине руки. Снимавшая инцидент девушка эмоционально и в нецензурной форме комментировала происходящее, требуя отпустить тренера. В подписи к видео Симонова пояснила, что Ильин был задержан в аэропорту за отказ надевать маску.

В отношении Ильина составили протокол по ст. статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Московский районный суд Петербурга должен был рассмотреть материалы в минувший вторник, однако заседание было отложено на 25 ноября.

В свою очередь, Симонова стала фигуранткой уголовного дела по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.