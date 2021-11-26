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Минспорт утвердил Жамнова главным тренером сборной России по хоккею

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министерство спорта утвердило Алексея Жамнова в качестве главного тренера сборной России по хоккею, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства спорта РФ.

"Министерство спорта утвердило Алексея Жамнова главным тренером", - сообщили агентству.

Помощниками Жамнова стали главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров, наставник столичного "Динамо" Алексей Кудашов, двукратный олимпийский призер в составе сборной России Сергей Гончар и чемпион мира 2008 года Евгений Набоков.

Ранее сообщалось, что менеджером национальной команды по работе с игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стал чемпион зимних Игр 2018 года Илья Ковальчук.

Сборная России под руководством Жамнова выступит на Кубке Первого канала, который пройдет в Москве в декабре.

50-летний Жамнов является Олимпийским чемпионом 1992 года, серебряным и бронзовым призером Игр 1998 и 2002 годов соответственно. В составе московского "Динамо" он три раза становился чемпионом СССР/СНГ, выступал в Национальной хоккейной лиге за "Виннипег", "Чикаго" и "Бостон", в Континентальной хоккейной лиге Жамнов играл за чеховский "Витязь", где по завершении карьеры работал генеральным менеджером. Позже на аналогичной должности он работал в мытищинском "Атланте". В настоящее время Жамнов - советник председателя наблюдательного совета московского "Спартака".

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